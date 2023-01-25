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Jorge Jesus onu kenara aldı: Crespo eleştirilerin odağında

Miguel Crespo'nun son haftalarda gösterdiği performans, teknik ekip tarafından beğenilmedi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 11:08
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Miguel Crespo'nun formsuzluğu sürüyor

Jorge Jesus onu kenara aldı: Crespo eleştirilerin odağında
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Miguel Crespo'nun son haftalardaki performansı eleştiri topladı.
 

DİBE VURDU

Portekizli futbolcu, Dünya Kupası'ndan önceki dönemde Fenerbahçe'nin en formda isimlerinden biriydi.

Ancak takımda yaşanan düşüş, Crespo'yu da etkiledi. 26 yaşındaki ota saha oyuncusu, Ümraniyespor mücadelesinde adeta dibe vurdu.

Crespo, çok kötü bir performans sergilemesinin ardından ikinci yarının başında Jorge Jesus tarafından kenara alındı.

İlk kez bu kadar erken oyundan çıkartılan Portekizli oyuncu, Kasımpaşa mücadelesinde kulübeye çekilebilir.

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