Miili Eğitim Bakanı mülakatı böyle savundu

Seçimlerden önce mülakatları kaldıracaklarını vaat eden AKP iktidarı, seçimden sonra mülakatları kaldırmadığı gibi savunmaya geçti.

Miili Eğitim Bakanı mülakatı böyle savundu

AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim döneminde kaldırmayı vaat ettiği mülakat sistemi hali hazırda uygulanmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı bir açıklamada mülakat sisteminin kaldırılmayacağının işaretlerini şu şekilde verdi: “İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım"

Haber3’ün haberine göre, her öğretmen alım döneminde "torpil" iddialarının gündeme gelmesine yol açan mülakat sistemini savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım" diyerek mülakat sistemini savundu.

Tekin, "Siz nasıl çocuğunuzu bir okula yazdırırken öğretmeni görüyorsanız ben de size mahçup olmamak için istihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım. Bundan daha doğal bir şey yok ve ben size açık çek veriyorum. Objektiflik için adillik için ne gerekiyorsa bu tedbirleri alalım diyorum." diye konuştu.

‘NEDEN İTİRAZ EDİYOR İNSANLAR ANLAMIYORUM’

Bakan Tekin, öğretmen alımında mülakat sisteminin değişeceğini de söyledi.

Yeni sistemi anlatan Tekin, "Aday kimin huzurunda mülakata gireceğini bilmiyor. Jüri üyeleri kimin mülakata gireceğini bilmiyor.

Aday cevaplarını sınavın son 5 dakikası kağıda yazıp "Şunları söyledim" diye altına imza atıyor ve kamera kaydı alacağız. Hatta bunun dışında öneriniz varsa objektif olduğuna, adil olduğuna inanıyorsanız getirin onu da uygulayalım. Buna neden itiraz ediyor insanlar anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Adaletsizlik yapmamak üzere kendilerini şartladıklarını söyleyen Tekin, "Neden kul hakkı yiyeyim. Tanımadığım birisi için neden beddua alayım." dedi.

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