Mika Raun gelinlikle poz verdi

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla herkesi şaşkına çeviren sosyal medya fenomeni Mika Raun, yine özel hayatıyla gündeme geldi.

Sevgilisi Batu Can ile sık sık fotoğraflarını paylaşan 22 yaşındaki Mika, bu kez gelinlik giydi.

Yüzünü sır gibi sakladığı sevgilisiyle bir modaevine giden fenomen gelinlikle çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Bu paylaşım üzerine sosyal medyada ‘Evleniyorlar’ dedikoduları yapılmaya başladı.

İkiliden bir açıklama gelmezken Mika Raun, sevgilisini Büyükada’da yaşayan ailesini ziyarete götürdü.