Mike Tyson Avusturya Türkiye maçının sonucunu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mike Tyson Avusturya Türkiye maçının sonucunu açıkladı

Dünyanın en büyük boksörlerinden Mike Tyson, Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda oynanacak olan Avusturya-Türkiye maçını A Milli Takımımız'ın kazanmasını istediğini ifade etti.

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson Avusturya karşısında Türkiye’nin kazanmasını istediğini söyledi. Bir etkinliğe katılmak üzere Berlin’de bulunan Tyson kendisine özel olarak yaptırılan Türkiye bayraklı eldivenleri imzaladı. Berlin’de düzenlenen bir etkinlikte, Türkiye’nin dostu olarak kabul edilen Tyson’a, Türk arması ve bayraklı özel boks eldivenleri takdim edildi.

İş insanı Vahap Oğuz Arslan, uzun süredir Tyson ile devam eden projelerde birlikte çalıştıklarını belirterek, "Mike Tyson ile uzun süredir dostluğumuz ve devam eden projelerimiz var. Kendisine büyük saygı duyuyoruz ve Mike, Türkleri çok seviyor. Bu nedenle milli maç öncesi ona Türk bayraklı boks eldivenleri hediye etmek istedik" dedi.

'TÜRKİYE KAZANIR'

Tyson, bu jest karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve imzaladığı eldivenlerden birini Türk Milli Takımı’na hediye edeceğini söyledi. Avusturya ile yapılacak maçta Türk Milli Takımı’nın zafer ile ayrılacağını ifade eden Tyson, takımın uzun yıllar sonra gruptan çıkma başarısını övdü. Genç futbolculara seslenen efsane, önlerinde tarihi bir fırsat olduğunu ve zafer için mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı.

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