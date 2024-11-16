Mike Tyson ile You Tuber Jake Paul arasındaki boks maçının galibi belli oldu

Tüm dünya, eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile YouTuber Jake Paul arasındaki boks maçını büyük bir ilgiyle takip etti. Bokserler milyonlarca lira kazandı. Boksörler 40'ar milyon dolar ceplerine indirdi.

TSİ 04.00’te başlaması planlanan maç, saat 08.05’te başladı.

Dev maç sona erdi ve mücadeleyi maç puanıyla Jake Paul kazandı.

Karşılaşmanın ilk rauntlarında Mike Tyson, Jake Paul’a karşı üstünlük sağladı.

Ancak 5. raunttan itibaren, Jake Paul yorulmaya başlayan 58 yaşındaki rakibi Mike Tyson’a karşılık vermeye başladı. 5. raunt sonunda, maç puanları 38-38 ile eşitlenmişti.

Rund sonunda ise Jake Paul, Mike Tyson karşısında 58-56’lık puan üstünlüğünü ele geçirdi.

Üstünlüğü eline alan Jake Paul, 7. raunt sonunda puan farkını 3’e çıkardı ve raunt 68-65’lik Jake Paul üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmada nakavt olmadı. 8 raunt sonunda Jake Paul, maç puanıyla Mike Tyson’ı mağlup etti.

Haftalardır beklenen bu büyük karşılaşmada zafer Jake Paul’un oldu.

Boks otoriteleri tarafından tehlikeli, sorumsuzca ve utanç verici olarak nitelendirilen, yaş farkı 31 yıl olan iki dövüşçünün ringe çıkması, boks dünyasında ciddiyetin zedelenmesi olarak değerlendirildi. Ancak Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki maç nihayet gerçekleşti.

Boksta ağırlık sınıfları ve diğer sınırlandırmalarla fiziksel eşitliğin sağlanması amaçlanırken, bu eşleşme birçok eleştiriyi de beraberinde getirdi.

Mike Tyson, son profesyonel maçını 2005 yılında Kevin McBride'a karşı yapmıştı. 2020'de Roy Jones Jr. ile bir gösteri maçı yapsa da, 19 yıl aradan sonra profesyonel bir meydan okumaya girişmedi.

19 YIL SONRA İLK PROFESYONEL MAÇ

"Herkesi üzdüğüm için sadece üzgünüm. Boksu artık kalbimde taşımıyorum. Sadece faturalarımı ödeyebilmek için dövüşüyorum. Bu seviyede boksörlere kaybederek bu spora daha fazla saygısızlık yapmayacağım." sözleriyle emeklilik kararı alan Mike Tyson, daha sonraki yaşamında daha çok özel hayatındaki çalkantılar ve televizyon dünyasındaki faaliyetleriyle anıldı. Jake Paul ile ringe çıkması ise hem övgü hem de eleştiri aldı.

Sağlık sorunları ve dezavantajlarına rağmen ringe çıkan Mike Tyson'un, tam zamanlı YouTuber ve yarı zamanlı boksör olan Jake Paul'a rakip olması, boks dünyasında tartışmalara yol açtı.

EFSANE, 'SOSYAL SOYTARI'YA KARŞI

Mike Tyson, WBA, WBC ve IBF kemerlerini birleştirerek tartışmasız şampiyon olmuştu. 20 yaşında dünya şampiyonu (WBC) olarak en genç şampiyon unvanını kazanan Tyson, Larry Holmes'ten Muhammed Ali'nin intikamını almıştı. Ağır sıkletin en görkemli dönemlerinde efsanevi boksörlerle dövüşen Tyson'ın, "Sosyal medya soytarısı" olarak nitelendirilen Jake Paul ile karşılaşması büyük yankı uyandırdı.

TYSON'A HEM TEPKİ HEM DESTEK

Geçmişinde birçok skandal bulunsa da boks efsanesi kabul edilen Mike Tyson, sosyal medyada ün kazanmak için her türlü değeri hiçe sayan Jake Paul'u rakip olarak kabul etmesi nedeniyle eleştirilirken, aynı zamanda 31 yaş küçük bir boksöre kafa tutması ve ciddi sağlık sorunlarına rağmen mücadele etmesi nedeniyle de övgü aldı.

RÜŞTÜNÜ İSPAT ETMEK İÇİN 58'LİK TYSON'I SEÇTİ

2018'de amatör olarak boksa başlayan Jake Paul, ilk profesyonel maçını eski basketbolcu Nate Robinson ile yapmıştı. Emekli MMA dövüşçüleri Ben Askren, Tyron Woodley, Anderson Silva ve Nate Diaz gibi isimlerle dövüşen Paul, 10 maçlık kariyerinde yalnızca Tyson Fury'nin kardeşi Tommy Fury'ye yenildi.

Jake Paul, gerçek bir boksör olduğunu kanıtlamak için ringe çıktığı Mike Tyson ile yaşının ve sağlık sorunlarının dezavantajlarına rağmen başa çıkmaya çalıştı.

GİZLİ ANLAŞMA İDDİALARI

Texas Lisanslama ve Düzenleme Kurulu'nun profesyonel maç olarak onaylamasına rağmen, New York ve Colorado gibi eyaletlerde bahis açılmaması, maçın danışıklı dövüş olduğu iddialarını gündeme getirdi. Ancak böyle bir eylemin federal bir suç olacağı vurgulandı.

BEKLENEN MAÇTA GONG SESİ GELDİ

Tartı gününde yaşanan gerginlik sonrası, iki boksör de maçın başlamasıyla saldırıya geçti.

İLK 2 RAUNTTA TYSON BASKIN TARAFTI

AT&T Stadyumu'nda 80 bin kişinin önündeki 80 milyon dolarlık maçta, ilk raunt Mike Tyson'un agresif oyunuyla başlasa da daha çok isabet sağlayan Jake Paul oldu. İkinci rauntta da Jake Paul sakin ve kendinden emin bir şekilde devam etti.

JAKE PAUL ÜÇÜNCÜ RAUNTTAN İTİBAREN ÜSTÜNLÜĞÜ ELE ALDI

Üçüncü rauntta hızlı bir giriş yapan Tyson, dördüncü rauntta ise disiplinden ödün vermeyen Paul karşısında zor anlar yaşadı. Beşinci rauntta da etkili kroşelerle Tyson'a zor anlar yaşatan Paul, altıncı ve yedinci rauntlarda da üstünlüğünü sürdürdü. Son raunt ise her iki boksör için de çekişmeli geçti.

EFSANE YIKILMADI, PAUL SAYGISINI GÖSTERDİ

Maçı nakavt olmadan tamamlayan Mike Tyson'a saygısını gösteren Jake Paul, tribünlerden de alkış aldı.

TYSON BU KEZ KARDEŞİNE MEYDAN OKUDU

Maçı Jake Paul'e 78-74 kaybeden Tyson, son maçının bu olmayabileceğini ve Jake Paul'un abisi Logan ile ringe çıkabileceğini belirtti. Logan Paul ise bu meydan okumaya "Seni öldürürüm Mike!" diyerek tepki gösterdi.