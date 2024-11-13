Mike Tyson - Jake Paul karşılaşması öncesinde endişeler artıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mike Tyson - Jake Paul karşılaşması öncesinde endişeler artıyor

58 yaşındaki Mike Tyson ve 27 yaşındaki YouTuber Jake Paul arasında günler sonra gerçekleşecek boks maçı öncesi yapılan antrenmanlar büyük ilgi görürken endişeleri de beraberinde getirdi.

Tartışmalı maç için geri sayım devam ederken, YouTuber'dan boksöre dönüşen Jake Paul ile “Gezegenin En Sert Adamı” Mike Tyson arasında gerçekleşecek bu dövüş, her iki tarafta da karışık duygular yaratıyor. 58 yaşındaki Tyson’ın antrenman performansı, birçok bokssever ve eleştirmen tarafından endişeyle izleniyor.

Bu yıl başında duyurulan maç, 27 yaşındaki bir genç ile 58 yaşındaki eski bir dünya şampiyonunun karşı karşıya gelmesi nedeniyle boks gündeminde uzun süredir tartışma konusu. İlk maç tarihi, ‘Demir’ Mike'ın sağlık sorunları nedeniyle ertelenmişti; bu gelişme, yaş faktörüyle ilgili endişeleri daha da derinleştirdi.

Tyson ise tüm bu gürültüye kulak tıkamış gibi görünüyor. Dört yıl sonra ringe dönecek olan 50-6 kariyer rekoruna sahip efsane, sergilediği fiziksel formuyla hayranlarını hayrete düşürdü. Pad çalışmaları esnasında gösterdiği hırs ve kararlılık, Tyson’ın yaşına rağmen bir sürprize imza atabileceğine dair beklentileri yükseltti. Tyson, medya görevleri sırasında sergilediği motivasyonla, tüm bu şüphelere rağmen galibiyet için umutlarını canlı tutuyor.

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