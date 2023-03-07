Arteta'nın sevinci pahalıya patladı. Federasyon harekete geçti

Premier Lig'de 26. haftada Arsenal-Bournemouth karşılaşmasında Arsenal, Reiss Nelson'ın 90+7'de attığı golle 2-0 geriye düştüğü Bournemouth'a karşı 3-2'lik bir geri dönüşe imza atarak şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan aldı.

ARTETA YERİNDEN FIRLADI

Son dakikada gelen golün ardından Emirates tribünleri adeta çılgına dönerken aynı enerji teknik direktör ve ekibinede yansıdı.

Bu sezon taç çizgisindeki davranışlarından dolayı zaten eleştirilen Teknik Direktör Mikel Arteta yedek kulübesinden fırladı ve Arsenal taraftarlarına doğru koştu ve bunu yaparken de yumruklarını havaya kaldırdı.

"ANI YAŞAMAK HARİKA"

Maçtan sonra The Mirror'a demeç veren Arteta "Koşmaya başladım, nereye koştuğumu bilmiyordum. Taraftarların yüzlerine bakıyorum. Gözlerindeki gülümseme ve neşe. 'Anı' yaşamak harika." dedi.



GOL SONRASI ARAŞTIRILACAK

IFAB Oyun Kuralları söz konusu olduğunda, kutlamalar kuralların sınırlarını aşmıştır.

Hakem Chris Kavanagh, Arsenal'in kutlamalarını maçtan sonra FA'ya bildirdi ve bu da teknik direktör ve ekibinin aşırı olup olmadığına karar vermek için Nelson'ın golü sonrasını araştıracakları anlamına geliyor.

Kuralları ihlal ettiğine karar verilirse, hem kulüp hem de ilgili kişiler görevi kötüye kullanmakla suçlanabilir.



KLOPP DA CEZA ALMIŞTI

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, 2018'de Liverpool'un Anfield'da Everton'a karşı geç bir galibiyet golünün ardından sahaya çıktığı sırada aynı yasalara göre cezalandırılmıştı.