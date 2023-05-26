Mikonos Adası açıklarında göçmen botu battı: 3 ölü, 12 kayıp

Yunanistan’ın Mikonos Adası açıklarında göçmenlerin bulunduğu botun alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kayboldu.

Mikonos Adası açıklarında göçmen botu battı: 3 ölü, 12 kayıp

Yunanistan'ın ünlü Mikonos Adası açıklarında içinde 15 göçmenin bulunduğu bot, yerel saatle 06.00 sıralarında alabora oldu. Biri Filistinli, diğeri Suriyeli 2 kişinin kıyıya yakın kayalıklara yüzdüğü sırada fark edilen olayın ardından Sahil Güvenlik, gemiler ve 2 kurtarma helikopteriyle arama çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada, ikisi kadın, birisi erkek olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 12 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. (İHA)

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