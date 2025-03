Milan, 2 farkla geriye düştüğü maçtan 3 puanla döndü

İtalya Serie A'da oynanan karşılaşmada, AC Milan deplasmanda Lecce'yi 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Stadio Via del Mare'de gerçekleşen mücadelede, ev sahibi Lecce hızlı bir başlangıç yaparak 7. dakikada Nikola Krstovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Krstovic, 59. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a taşıdı ve takımının dört maçlık gol hasretine son verdi.

Milan Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, bu dakikadan sonra yaptığı etkili oyuncu değişiklikleriyle maçın seyrini değiştirdi. Özellikle Christian Pulisic'in performansı dikkat çekiciydi. 73. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Pulisic, takımını umutlandırdı.

81. dakikada ise Rafael Leao'nun mükemmel ortasında doğru zamanda doğru yerde bulunarak Milan'ı 3-2 öne geçirdi. Bu gollerle birlikte Pulisic, yedi maçlık gol hasretine son vererek sezon toplamını 14 gole yükseltti ve geçen sezonki performansını yakalama yolunda önemli bir adım attı.

Lecce cephesinde, takım kaptanı Federico Baschirotto'nun performansı eleştiri aldı. Baschirotto, maçın başlarında Milan'ın ofsayt nedeniyle iptal edilen golünde savunmada hatalıydı ve 73. dakikada Pulisic'e yaptığı müdahaleyle penaltıya sebebiyet verdi.

Bu sonuçla birlikte Milan, şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet alırken, Lecce ise alt sıralardan uzaklaşma fırsatını değerlendiremedi.

