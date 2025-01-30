Milan Skriniar resmen Fenerbahçeli

Fenerbahçe devre arası transferlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak sarı lacivertliler Milan Skriniar transferini resmen açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA



Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Slovak stopere ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"



İmza töreninin ardından Skriniar, FBTV'ye yaptığı açıklamada, "Çok teşekkür ediyorum. harika hissediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım ve tüm ekiple birlikte sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarlarına selamlarımı yolluyorum. Stadımızda maç izledim. Taraftarlarımız harika. Dediğim gibi sahada olmak ve takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum." dedi.