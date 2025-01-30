Milan Skriniar resmen Fenerbahçeli

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milan Skriniar resmen Fenerbahçeli

Fenerbahçe ismi Galatasaray ile anılan Slovak oyuncu Milan Skriniar'ı kadrosuna kattığı resmi olarak açıkladı

Fenerbahçe devre arası transferlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak sarı lacivertliler Milan Skriniar transferini resmen açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Slovak stopere ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

İmza töreninin ardından Skriniar, FBTV'ye yaptığı açıklamada, "Çok teşekkür ediyorum. harika hissediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım ve tüm ekiple birlikte sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarlarına selamlarımı yolluyorum. Stadımızda maç izledim. Taraftarlarımız harika. Dediğim gibi sahada olmak ve takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Son Haberler
Evinin tuvaletinde ölü bulundu
Evinin tuvaletinde ölü bulundu
Fenerbahçe'den Galatasaray'a "Florya suyu" göndermesi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a "Florya suyu" göndermesi
İzmir'de şiddetli deprem (30 Ocak 2025)
İzmir'de şiddetli deprem (30 Ocak 2025)
Gaziantep'te bağ evinde korkutan yangın
Gaziantep'te bağ evinde korkutan yangın
İsrail 110 Filistinliyi serbest bıraktı. Esir takasında 3. tur
İsrail 110 Filistinliyi serbest bıraktı. Esir takasında 3. tur