Milan teknik direktörü Conceiçao sert konuştu

AC Milan, Serie A’da Cagliari ile berabere kalarak kritik puan kayıpları yaşamaya devam etti. Mücadeleye hızlı başlayan Cagliari, Nadir Zortea’nın golüyle eşitliği sağladı. Maç boyunca toplamda 25 şut çeken Milan, Elia Caprile’nin etkileyici kurtarışları nedeniyle galibiyeti getirecek golü bulamadı. Conceiçao, “Bu maçta tempo eksikti ve hazırladığımız planları sahaya yansıtamadık. İlk yarı, kariyerimdeki en kötü performanslardan biri olabilir,” dedi.

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SÜPER KUPA YORGUNLUĞU VE HAKEM FAKTÖRÜ

Cagliari maçındaki yetersiz performansı değerlendiren Conceiçao, Supercoppa İtaliana zaferinden gelen yorgunluğun da etkili olduğunu belirtti. Yine de yorgunluğu bir bahane olarak görmediğini ekleyerek, “Futbol basittir, ancak biz işleri zorlaştırıyoruz,” dedi. Ayrıca hakemin yalnızca 5 dakika uzatma vermesini eleştirerek, daha fazla süre eklenmesi gerektiğini vurguladı.

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GENİŞLİK VE HAREKETLİLİK EKSİKLİĞİ

Milan’ın hücum hattında yaşadığı sorunlar, teknik direktör Conceiçao’nun dikkatini çeken önemli bir konu oldu. Rafael Leao ve Christian Pulisic gibi kanat oyuncularının yeterince destek almadığını belirten Conceiçao, takımın genişliği kullanma konusunda eksiklik yaşadığını ifade etti. “Kanat oyuncularımız iki veya üç savunmacıyla mücadele ediyor. Daha fazla seçenek sunacak hareketliliğe ihtiyacımız var,” dedi.

MİLAN'DA YAPISAL DEĞİŞİM

Conceiçao’nun göreve gelmesiyle birlikte Milanello’da disiplinin arttığı belirtiliyor. Yeni kurallar ve sıkı rutinlerle takımın saha dışındaki organizasyonunun iyileştirilmesi hedefleniyor. Bu değişimlerin sahadaki performansa da yansımasını bekleyen teknik adam, “Eğer saha dışında düzenli olursak, sahada da düzenli olabiliriz,” diyerek mesaj verdi.