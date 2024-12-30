Milan'da Conceiçao dönemi başladı

Serkan Talan
Milan'da Conceiçao dönemi başladı

Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao, Paulo Fonseca'nın görevden alınmasının ardından AC Milan'ın yeni teknik direktörü olarak atandı. Conceiçao, 18 aylık sözleşme imzaladı.

Sergio Conceiçao, İtalya'da futbolculuk kariyerinde Lazio, Inter Milan ve Parma gibi kulüplerde forma giydi. Teknik direktörlük kariyerinde ise Porto'da geçirdiği altı yıl boyunca 11 kupa kazandı. Portekizli çalıştırıcı, geçtiğimiz sezonun sonunda Porto'dan ayrılmıştı.

JUVENTUS KARŞISINDA İLK SINAV

Conceiçao'nun AC Milan'daki ilk maçı 3 Ocak'ta, İtalyan Süper Kupa yarı finalinde Juventus'a karşı olacak. Bu mücadele, aynı zamanda oğlu Francisco Conceiçao ile karşı karşıya geleceği bir maç olacak. Francisco, Juventus forması giyiyor.

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FONSECA'NIN GÖREVİNE SON VERİLDİ

AC Milan yönetimi, teknik direktör Paulo Fonseca'nın görevine, Roma ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından son verdi. Fonseca, Haziran ayında Stefano Pioli'nin yerine getirilmişti. Ancak takım, Serie A'da istenilen performansı gösteremedi ve 8. sıraya kadar geriledi. Milan, liderler Atalanta ve Napoli'nin 14 puan gerisinde.

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AVRUPA'DA İNİŞLİ ÇIKIŞLI PERFORMANS

Milan, Şampiyonlar Ligi'nde ise altı maçta dört galibiyet ve iki mağlubiyet alarak 12. sırada bulunuyor. Bu performans, Milan'ın Avrupa'daki hedeflerine ulaşması için yeterli görülmedi.

Sergio Conceiçao, AC Milan'da başarılar kazanarak taraftarların beklentilerini karşılamak istiyor. Portekizli teknik adamın hücum futbolu ve disiplini, Milan'ın yeniden yükselmesi için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

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