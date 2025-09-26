Milano'da Hande Erçel rüzgarı! Ortalığı kasıp kavurdu

Evlilik haberleri beklenirken Hakan Sabancı ve Hande Erçel 3 yıllık ilişkisini sonlandırdı. Ayrılığın ardından sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başlayan Erçel Milano Moda Haftası’nda. Güzel oyuncu verdiği pozlarla ortalığı yakıp geçti.

İş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisini sonlandıran Hande Erçel, Milano Moda Haftası'nda verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Gri desenli takımı ve kravatıyla dikkatleri üzerine çeken Erçel sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

68d67aa6635ea6bf3bd6b10f.webp

EVLİLİK BEKLENİRKEN 3 YILLIK İLİŞKİ BİTTİ

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın aşkı sürpriz bir şekilde sona erdi. Ayrılığından ardından ihanet iddiaları ortaya atıldı. Sabancı bu iddiaları net bir dille yalanlarken Hande Erçel sessizliğini korudu. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından Hakan Sabancı ile olan tüm fotoğraflarını kaldırdı.

68d67aa7635ea6bf3bd6b117.webp

HAKAN SABANCI DA FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Hakan Sabancı da Hande Erçel ile birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları kaldırdı. Sabancı’nın ileriki saatler de Erçel'i yeniden takibe alması ise dikkatlerden kaçmadı.

887.jpg

MİLANO'DA ERÇEL ESTİ GEÇTİ

Farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hande Erçel, kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurdu. Erçel’in paylaşımlarına beğeni yağdı.

tt.jpg

u.jpg

uu-002.jpg

y-002.jpg

