Milas'ta yangın felaketi: 48 hektar ormanlık alan kül oldu

Yangında 48 hektar ormanlık alan ve 5 hektar tarım arazisi yok oldu.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangın sonrası yaptığı açıklamada can kaybının olmadığını, ancak üç orman işçisinin dumandan etkilendiğini bildirdi. Vali Akbıyık, yangının köylere yakın olması nedeniyle endişe yarattığını ve 48 hektarlık orman alanının yanı sıra 5 hektar tarım arazisinin yandığını belirtti. Dumandan etkilenen işçilerin durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Yangın Söndürme Uçağı Bafa Gölü'nde Battı

Yangına müdahale eden Türk Hava Kurumu'na (THK) ait bir yangın söndürme uçağı, su alırken Bafa Gölü'nde battı. Muğla Valisi, iki pilot ve bir personelin jandarma ve balıkçıların yardımıyla kurtarıldığını ve durumlarının iyi olduğunu söyledi. Uçağın düşüş nedeni teknik bir inceleme ile belirlenecek.

Belediye Başkanı’ndan Teşekkür ve Uyarı

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, rüzgarın hafiflemesi ile hızlı müdahale edebildiklerini belirterek, tüm ekiplere teşekkür etti. Başkan Topuz, THK uçağının su alırken battığını ve mürettebatın kurtarıldığını ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan Özel Açıklama

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangının çıktığı bölgede daha önce de yangınlar yaşandığını belirterek, ekstra önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Bafa Gölü'nde batan uçağın pilotunun askeri lise ve harp okulundan arkadaşı olduğunu belirten Aras, pilotların durumunun iyi olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Başkan Aras, vatandaşları sıcak hava ve bayram tatili süresince dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yangınlara Karşı Dikkat Çağrısı

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, yetkililer vatandaşları yangın riskine karşı uyardı. Özellikle sıcak havalarda dikkatli olunması gerektiği, atılan sigara izmaritleri ve cam şişelerin yangına sebep olabileceği hatırlatıldı. Muğla'da tatil yapan vatandaşların dikkatli olmaları ve bayramı kazasız belasız geçirmeleri temenni edildi.