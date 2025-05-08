Miley Cyrus ailesinde sosyal medya gerilimi

Miley Cyrus, bu kez kariyeriyle değil, ailesindeki duygusal fırtınayla gündemde. Annesi Tish Cyrus’un, Billy Ray Cyrus’un Miley ile ilgili yaptığı nostaljik bir Instagram paylaşımının hemen ardından kızını kısa süreliğine takipten çıkarması dikkat çekti. Billy Ray, 7 Mayıs’ta Miley'nin piyanoda çaldığı bir eski videoyu paylaşıp "Bu genç hanımı görmek için sabırsızlanıyorum" notunu düştü.

Sosyal medyada yankı bulan bu olay sonrası, Tish’in Cyrus’u takibi bırakması, aile içi sorunların yeniden alevlendiği yönünde yorumlandı. Ancak Page Six’e konuşan bir kaynak, bu hareketin teknik bir aksaklıktan ibaret olduğunu belirtti. Tish daha sonra Miley’yi tekrar takip etmeye başladı.

Tish ve Billy Ray Cyrus 2022’de 30 yıllık evliliklerini sona erdirmişti. Boşanmanın ardından aile içindeki bağlar zayıflarken, Miley'nin babasıyla ilişkisi de zamanla soğumuştu. 2024 Grammy Ödülleri’nde Miley’nin teşekkür konuşmasında babasını anmaması da bu gerginliği destekleyen bir sinyaldi.

Ailenin diğer üyeleri de gündemden düşmüyor. Tish, 2023’te oyuncu Dominic Purcell ile evlendi. Billy Ray ise şarkıcı Firerose ile kısa süren bir evlilik yaşadıktan sonra oyuncu Elizabeth Hurley ile ilişkiye başladı.