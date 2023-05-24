Miley Cyrus'tan hayranlarını üzecek karar

Dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, "100 bin kişinin önünde yalnızım" diyerek hayranlarını üzecek kararını açıkladı.

Miley Cyrus'tan hayranlarını üzecek karar

Son albümünde yer alan "Flowers" şarkısı ile bir büyük başarıya daha imza atan dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Miley Cyrus, hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı. Genç yıldız bundan böyle dünya turnesine çıkmayacak.

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Şu sıralar yeni albümü "Endless Summer Vacation" ile gündemde olan ABD'li şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus, artık dünya turnesine çıkmayı düşünmediğini söyledi. Şarkıcı, büyük mekanlarda sahne almanın kendisini rahatsız ettiğini ifade etti.

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İngiliz Vogue dergisine konuşan Cyrus, "Yüz binlerce kişiye şarkı söylemek pek de sevdiğim bir şey değil. Hiç bağ yok. Güvenlik yok. Ayrıca doğal da değil. Çok yalnız hissettiren bir deneyim çünkü eğer 100 bin kişinin önündeyseniz, yalnızsınız demektir" ifadelerini kullandı.

Gelişme, ünlü şarkıcının hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı.

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