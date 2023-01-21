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Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'ın eski eşine yazdığı şarkı rekor kırdı

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus’ın 13 Ocak’ta çıkardığı yeni şarkısı "Flowers", ile Spotitfy’da rekora imza attı. Spotify tarihinde ilk kez bir şarkı yedi günde 100 milyondan fazla dinlendi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 17:07
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Miley Cyrus’un eski eşi Liam Hemsworth’e yazdığı şarkı rekor kırdı!

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'ın eski eşine yazdığı şarkı rekor kırdı
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Yeni şarkısı "Flowers" ile eski eşi Liam Hemsworth'e gönderme yaptığı düşünülen dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, Spotify’da bir rekora imza attı.

İLK KEZ BİR ŞARKI BİR HAFTADA 100 MİLYON DİNLENDİ 

Eski eşinin doğum gününde yayınlanan şarkıda "Beni senin sevebileceğinden daha iyi sevebilirim" sözleriyle bu iddiayı güçlendiren şarkıcı, bir haftada 100 milyon dinlenmeyle Spotify rekoru kırdı.

Spotify, 20 Ocak'ta şarkının bir hafta içinde en çok dinlenen şarkı olarak rekor kırdığını duyurdu. Spotify tarihinde ilk kez bir şarkı yedi günde 100 milyondan fazla dinlendi. "Flowers" ilk haftasında 99,37 milyon dinlemeyle rekoru kıran K-Pop grubu BTS’nin “Butter” şarkısını da geride bıraktı.

Gözde çift, on yıllık ilişkilerini bir dargın bir barışık devam ettirdikten sonra 2018’de evlenmişti ancak 2020 yılında boşanmaya karar verdi.

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