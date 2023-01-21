Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'ın eski eşine yazdığı şarkı rekor kırdı

Yeni şarkısı "Flowers" ile eski eşi Liam Hemsworth'e gönderme yaptığı düşünülen dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, Spotify’da bir rekora imza attı.

İLK KEZ BİR ŞARKI BİR HAFTADA 100 MİLYON DİNLENDİ

Eski eşinin doğum gününde yayınlanan şarkıda "Beni senin sevebileceğinden daha iyi sevebilirim" sözleriyle bu iddiayı güçlendiren şarkıcı, bir haftada 100 milyon dinlenmeyle Spotify rekoru kırdı.

Spotify, 20 Ocak'ta şarkının bir hafta içinde en çok dinlenen şarkı olarak rekor kırdığını duyurdu. Spotify tarihinde ilk kez bir şarkı yedi günde 100 milyondan fazla dinlendi. "Flowers" ilk haftasında 99,37 milyon dinlemeyle rekoru kıran K-Pop grubu BTS’nin “Butter” şarkısını da geride bıraktı.

Gözde çift, on yıllık ilişkilerini bir dargın bir barışık devam ettirdikten sonra 2018’de evlenmişti ancak 2020 yılında boşanmaya karar verdi.