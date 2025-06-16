'Millet büyüktür' diyen İmamoğlu'ndan dikkat çeken mesaj

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Millet büyüktür' diyen İmamoğlu'ndan dikkat çeken mesaj

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'nun bir mesajını paylaştı.

Enginyurt, 'Silivri’de tutsak olan Sn. Ekrem İmamoğlu’ndan tüm yurttaşlara mektup var' diyerek mesajı iletti.

İmamoğlu'nun paylaştığı mesajında "Ülkemizin ve milletimizin en zor günlerde bizim sarsılmaz vatan sevgimiz, 86 milyon vatandaşımızın birliği beraberliği en büyük gücümüzdür! Acımasız katliamlar ve savaş çağrısı yapan bilinçdışı hamleler ile bütün coğrafyamızı insanlık dramına dönüştüren kibirli koltuk hırsı ile iktidarından başka bir şey düşünmeyen yöneticilere karşı büyük rehberimiz 'mecbur kalmadıkça savaşmak cinayettir' diyerek bize ve dünyaya 'Yurtta barış dünyada barış' ilkesini miras bırakan M. Kemal Atatürk'tür. Her şey çok güzel olacak! Millet büyüktür" dedi.

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