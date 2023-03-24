Millet İttifakı içinde ikinci bir seçim ittifakı olacak mı. Karamollaoğlu yüzde 99 tamamlandığı kanaatindeyim demişti

Siyasi partiler, 14 Mayıs seçimleri öncesi parlamento çoğunluğunu kazanmak için farklı denklemler üzerinde çalışmaya devam ederken Millet İttifakı'nda ortak listelerin hazırlanması sürecinde liderlerin buluşması önemli görülüyor.

DW Türkçe'den Gülsen Solaker'in haberine göre, ilgili partilerin üst düzey yetkilileri üç partinin "ittifak içinde ittifak" kurma formülünde henüz nihai sonuca ulaşılabilmiş olmadığını ancak temasların yoğun şekilde sürdüğünü ve bir süre daha trafiğin devam etmesini beklediklerini aktardı.

Son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir canlı yayında Millet İttifakı içinde ikinci bir ittifakın kurulması ihtimalini yüzde 99 olarak belirtmişti.

MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİNİ ETKİLEYECEK

Üçlü "ittifak içinde ittifak" formülünde ilerleme sağlanıp sağlanmaması ve üç partinin bir sonuca ulaşıp ulaşmaması Millet İttifakı'ndaki altı partinin aday listelerinde olası ortaklaşma formüllerini de etkileyeceği için önemli görülüyor.

Gerek altı partinin ortak aday listeleri gerekse üçlü ittifak formülü ile ilgili kritik bir görüşme ise bugün Malatya'daki liderlerin katılacağı iftar olarak öne çıkıyor. İftarda diğer meselelerin yanı sıra bu konunun da gündeme gelebileceği, cumhurbaşkanı adayı kararını netleştiren ve önemli bir krizi aşan altı liderin şimdi bu konuya yoğunlaşmaya başlayabileceği belirtiliyor.

Bu arada altı partinin aday listeleri için oluşturduğu komisyonun da beklenen toplantısını gelecek hafta yapması bekleniyor.

ÜÇ PARTİ HENÜZ UZLAŞMADI

Peki ittifak içinde ittifak kurarak daha çok milletvekili kazanmak isteyen üç partinin tutumları nasıl şekilleniyor? Edinilen bilgiye göre, "ittifak içinde ittifak" formülüne ilişkin üç partinin tutumlarında henüz tam bir ortaklaşma sağlanamadı.

Saadet Partisi seçime kendi logosu ile girilmesini isterken, diğer iki parti de kendi logolarını tercih ediyor. Her partinin kendi logolarıyla girme konusunda daha önce alınan kendi kurul kararları ve parti ilkelerine göre hareket etmek isteklerinin gündemde olduğu belirtilirken, bununla birlikte belli ortaklaşmaların yapılmasına ilişkin de güçlü işaretler var.

GÖRÜŞMELER SON GÜNE KADAR SÜREBİLİR

Partilerin yetkilileri liste oluşturulması ile ilgili süreçlerin işin doğası gereği biraz dinamik olduğunu ve görüşmelerin son birkaç güne kadar devam edebileceğini söyleyerek, "Bugün aldığımız karar yarın başka bir şekle evrilebilir" diyor.

DEVA Partisi daha önce aldığı parti kararı çerçevesinde seçime kendi amblemi ile girmek konusunda kararlığını sürdürürken, belli iller bazında diğer partilerle ortak çalışmalar yapılmasına ise soğuk bakmıyor.

Gelecek Partisi ise ittifak içinde ittifak önerisine çok sıcak olmadığını, daha çok CHP ve İYİ Parti ile ittifak kurmayı düşündüklerini belirtmişti.

Bu arada her partinin en az 41 ilde kendi logolarıyla seçime girmeleri de gerekiyor.

Milletvekili aday listelerinin YSK'ya teslimi için son gün olan 9 Nisan'a kadar her iki ittifakın aday listelerinin de netleşmesi için zaman bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le yaptığı görüşme sonrası canlı yayında soruları yanıtlayan Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, "O konuda bazı temaslar var. Ama bugün Meral Hanım'la böyle bir konuya hiç girmedim. Ancak şunu görüşmüştük, ben ittifak içinde ittifak diye bahsetmiştim yani Altılı Masa'da yer alan üç parti olarak DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi olarak bir araya gelip seçime müşterek girmelerinin bizim oy potansiyelini yükselteceğini ve Meclis'te bunun karşılığını göreceğimizi söyledim. Tek liste, tek amblem altında" dedi.

SAADET PARTİSİ ÇATISI ALTINDA GİRME ÖNERİSİ

"Hangi amblem o?" sorusuna Karamollaoğlu, "Bu konuda bazı görüşler oldu. Tam olarak bu iş neticelenmiş değil ama yüzde 99 ben bunun tamamlandığı kanaatindeyim. Biz bunun Saadet Partisi çatısı altında olması gerektiğini söylüyoruz. Neden? Biz Saadet Partisi olarak 20 yıldır siyasi hayattayız, en az 7 seçim geçirdik bir seçim tecrübemiz var. Ve bundan önce seçimlere girmiş olmamızdan dolayı da seçim kurullarında temsilci bulunduruyoruz, sandık başlarından da resmen, sandık kurulu üyesi olarak bulunuyoruz. Bir kişinin orada müşahit olarak bulunması başka, sandık kurulu üyesi olarak bulunması başka. Müşahit adı üstünde gözlemci ama sandık kurulu üyesi bir ihtilaf olduğu taktirde o konuda karar verecek insanlardan birisi" yanıtı verdi.