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Millet İttifakı'ndan İstanbul'da sandık güvenliği toplantısı

Millet İttifakı ortağı 6 partinin İstanbul il başkanları, seçim sürecine ilişkin saha planlaması ve sandık güvenliği konularında değerlendirmeler yapmak üzere CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda bir araya geldi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 15:57
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Millet İttifakı'ndan İstanbul'da sandık güvenliği toplantısı

Millet İttifakı'ndan İstanbul'da sandık güvenliği toplantısı
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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine 2 aydan az bir süre kala partiler, çalışmalarını hızlandırdı. Millet İttifakı ortağı 6 parti, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda bir araya geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin ve Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda da seçim sürecinde saha planlaması ve sandık güvenliği gündemiyle bugün toplantı yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin “Millet İttifakı İstanbul İl Başkanları, seçim sürecine ilişkin saha planlaması ve sandık güvenliği konularında değerlendirmelerde bulunmak üzere İl Başkanlığımızda bir araya geldi” açıklaması yapıldı.

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