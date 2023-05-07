Millet İttifakı’nın içişleri bakanı belli oldu. CHP’li Tuncay Özkan açıkladı

CHP’li Tuncay Özkan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un İçişleri Bakanlığı'na aday olacağını belirtti.

Millet İttifakı’nın içişleri bakanı belli oldu. CHP’li Tuncay Özkan açıkladı

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Habertürk'te Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.

Özkan, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un İçişleri Bakanlığı'na aday olacağını belirtti.

Özkan ayrıca, daha önce Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da açıkladığı üzere; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in Adalet Bakanlığı'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın Enerji Bakanlığı'na aday olduğunu söyledi.

CHP olarak bu üç konuyu önemsediklerini belirten Özkan, "Sayın Genel Başkanımız bu konuda bir tutum göstermese de biz CHP'liler olarak bunu önemsiyoruz" dedi.

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