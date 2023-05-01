Millet İttifakı’nın İstanbul mitinginde tarih değişti. Canan Kaftancıoğlu açıkladı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul ‘da 7 Mayıs Pazar günü yapılması planlanan mitingi tarihi değişti…

Millet İttifakı’nın İstanbul mitinginde tarih değişti. Canan Kaftancıoğlu açıkladı

Türkiye 14 Mayıs’ta seçime gidiyor. Kritik seçimler öncesinde adaylar ve ittifaklar çalışmalarını hızlandırdı.

İSTANBUL MİTİNGİ TARİHİ DEĞİŞTİ

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 7 Mayıs Pazar günü yapılması planlanan İstanbul miting programı erkene çekildi.

Millet İttifakı mitingi ile Cumhur İttifakı’nın mitingi İstanbul’da aynı gün, aynı saatte farklı yerlerde yapılacaktı.

Ancak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile mitingin 6 Mayıs Cumartesi olacağını açıkladı.

İşte o paylaşım:

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