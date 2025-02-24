Millet Kütüphanesi'nde "Anadolu Selçuklu Sergisi" açıldı

Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen Anadolu Selçuklu Sergisi'nin açılışında yaptığı konuşmaya Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde büyük rol oynayan Anadolu Selçuklu Devletinin varlığını sürdürmesini sağlayan tüm ecdadı saygıyla, hürmetle yad ederek başladı.

Yeri geldiğinde Bizans'la mücadele eden, yeri geldiğinde ise Haçlı Seferlerine karşı siyasi ve askeri gücünü koruyarak sancağı yere düşürmeyen şehitleri rahmetle anan Ersoy, "Bugün milletin evinde, Millet Kütüphanesi'nde açılışını gerçekleştirdiğimiz Anadolu Selçuklu Sergisi, tarihe, kültüre ve medeniyetimize olan hürmetimizin bir nişanesidir. Bu sergi, en zor şartlarda dimdik ayakta duran, büyük kahramanlık destanlarını yazan atalarımızın bilgisini, inancını, ait olduğu medeniyetten aldığı ilhamı bugüne taşıma azmimizin bir göstergesidir." dedi.

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bir yandan hem kendi sınırlarında hem de dünyanın dört bir yanında inşa edilen medeniyete ait eserleri ayağa kaldırırken diğer yandan medeniyeti en doğru şekilde konuşturmak adına sanatın ilham verici gücünden yararlandıklarını belirtti.

Bakan Ersoy, her zaman olduğu gibi bundan sonra da aynı sorumluluk ve anlayışla çalışmaları sürdüreceklerini, tarihi konuşturmaya devam edeceklerini söyledi.

SERGİDE ÇOK ÖZEL ESERLER YER ALIYOR

Serginin, Anadolu Selçuklu mirasını 8 bölüm altında incelediğini, "egemenlik", "güç ve hakimiyet", "eğitim hayatı", "tasavvuf", "ticari hayat", "çinicilik", "takılar" ve "mimari sanat" başlıklarının altında çok özel eserlerin yer aldığını söyleyen Ersoy, şunları kaydetti:

"12. yüzyılın sonlarından kalma nadir bir Kur'an-ı Kerim, kabartma yazılar ve motiflerle süslü ceviz ağacından yapılmış siyah renkli rahle, Şems-i Tebrizi'den izler taşıyan serpuş ve yine Hz. Mevlana'ya atfedilen bir hırka, Muhiddin Arabi'nin kendi el yazısıyla kaleme aldığı Fütuhatül Mekkiyye dikkat çeken eserlerden bazılarıdır. Anadolu Selçukluları Sergisi'nin, ziyaretçilerimize bu köklü devletin siyasi, sosyal, kültürel ve sanatsal yönlerini bütünlüklü bir şekilde görme imkanı sunacağına inanıyorum."

Serginin hayata geçirilmesinde katkıları bulunan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna, Kayseri ve Konya Büyükşehir Belediyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ekibine teşekkür eden Ersoy, Türkiye'nin çeşitli müzelerinden bir araya getirilen eserlerin olduğu sergiyi beraberindekilerle gezerek bilgi aldı.

Serginin açılışına Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya da katıldı.