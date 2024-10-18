Milletvekilleri kebapçı arıyor! Asgari ücretli ve emekliyle resmen alay ediyorlar

Hayat pahalılığını her geçen gün en derinden hisseden emekli ve asgari ücretli aldıkları maaş ile geçinemiyor. Maaşlarda iyileştirme adımına tenasül etmeyen milletvekilleri, evine et bile sokamayan vatandaş ile alay edercesine, meclise pideci ve kebapçı işçi alımı yapacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) işçi alım ilanı geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. İnsan Kaynakları Başkanlığı pek çok meslek grubu için alım yapılacağını açıkladı. 40 farklı iş alanında 275 kişinin istihdam edileceği ilanda en dikkat çeken taraf ise pideci ve kebapçı alımı oldu.

VATANDAŞ GEÇİNEMİYOR, VEKİLLERİN SORUNU KEBAPÇI

Açlık sınırının 20 bin TL’yi aştığı bugünlerde 17 bin 2 TL asgari ücret ve 12 bin 500 TL emekli maaşı ile vatandaşın geçinmesi zor. Hal böyleyken milletvekillerinin kebap görüntüleri de tepkilere neden oluyor. Asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaş evine et bile sokamazken, milletvekilleri mecliste kebap yemek için işçi alım ilanı vermesi dikkat çekti.

AKP’Lİ VEKİLLERİN MECLİS BAHÇESİNDEKİ MANGAL KEYFİ

Geçtiğimiz sene 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi”nin Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldüğü saatlerde AKP'li milletvekilleri Meclis bahçesinde ciğer ve kuzu şiş çevirip yemesi tepki çekmişti.

KURA ÇEKİMİ 18 ARALIK’TA

TBMM işçi alımları için başvuru yapılacak kadrolar şu şekilde;

“Araç Yıkama İşçisi, Asansör Bakım ve Onarım İşçisi, Çamaşırhane İşçisi, Çatı İşçisi, Çilingir, Dijital Baskıcı, Dönerci, Döşemeci, El Dekor Süslemeci, Elektronikçi, Fayans İşçisi, Garson, Aşçı, Atık Toplayıcısı, Bahçıvan, Bakıcı Anne, Bulaşıkçı, Cankurtaran, Ciltçi,Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, İnşaat Boyacısı, Kaynakçı, Kebapçı, Marangoz, Resepsiyon Görevlisi, Şoför ve Temizlik İşçisi.”

Farklı meslek gruplarında yapılacak alımlar, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile belli olacak. Başvuruların bitmesinin ardından kura çekimi, 18 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00'da TBMM’de noter huzurunda yapılacak. Kura çekimi canlı olarak TBMM’nin resmi internet sitesindeki “Duyurular” bölümünden yayınlanacak.