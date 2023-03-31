Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt

Hastalığı yüzünden uzun süredir sanat dünyasından uzak kalan ve eski sağlığına tekrar kavuşan Kadir İnanır'a daha önce Halkların Demokrasi Partisi tarafından milletvekili teklifi edilmişti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu sağlık sorunları gerekçe göstererek bu teklifi reddetmişti.

Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında yer alan Kadir İnanır, Yeşil Sol Parti'nin milletvekilliği adaylığı teklifinin reddeden Kadir İnanır dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"SİYASET SAYGIN BİR KURUM HALİNE GELMEDİĞİ SÜRECE..."

İnanır, milletvekilliği adaylığıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. İnanır, açıklamasında "Sevgili halkımız; Uzun yıllardır birçok kez milletvekilliği teklifleri aldım.

Tüm bu teklifler benim için kuşkusuz onur vericidir ama ülkemizde siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece aktif siyaset yapmayı düşünmüyorum. Saygılarımla." dedi.