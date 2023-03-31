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Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt

2013 yılındaki Çözüm Süreci sırasında yazar, sanatçı, akademisyen ve STK temsilcilerinden oluşan Akil İnsanlar listesinde olan İnanır'a, Yeşil Sol Parti'den milletvekili adaylığı için teklifi yapıldı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 23:00
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Milletvekilliği teklifine Kadir İnanır'dan cevap geldi

Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
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Hastalığı yüzünden uzun süredir sanat dünyasından uzak kalan ve eski sağlığına tekrar kavuşan Kadir İnanır'a daha önce Halkların Demokrasi Partisi tarafından milletvekili teklifi edilmişti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu sağlık sorunları gerekçe göstererek bu teklifi reddetmişti.

Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında yer alan Kadir İnanır, Yeşil Sol Parti'nin milletvekilliği adaylığı teklifinin reddeden Kadir İnanır dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"SİYASET SAYGIN BİR KURUM HALİNE GELMEDİĞİ SÜRECE..."

İnanır, milletvekilliği adaylığıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. İnanır, açıklamasında "Sevgili halkımız; Uzun yıllardır birçok kez milletvekilliği teklifleri aldım.

Tüm bu teklifler benim için kuşkusuz onur vericidir ama ülkemizde siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece aktif siyaset yapmayı düşünmüyorum. Saygılarımla." dedi.

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