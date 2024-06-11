Milli atlet Berke Akçam'dan önemli başarı

Kaynak: AA
Milli atlet Berke Akçam'dan önemli başarı

Milli atlet Berke Akçam, Avrupa Şampiyonası'nda final koştu, 48.17'lik derecesiyle yarışı 5. sırada tamamladı.

İtalya'da devam eden Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engelli finalinde yarışan milli atlet Berke Akçam, 5. oldu. Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda yapılan organizasyonda erkekler 400 metre engellide madalyalar sahiplerini buldu.

Olimpiyat şampiyonu Norveçli atlet Karsten Warholm, 46.98'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Warholm, böylece üçüncü Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Ulusal rekor kıran sporculardan İtalyan Alessandro Sibilio 47.50 ile gümüş, İsveçli Carl Bengtstrom 47.94 ile bronz madalya elde etti.

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Milli sporcu Berke Akçam ise 48.17'lik derecesiyle yarışı 8 sporcu arasında 5. sırada tamamladı. Yarı finalde 48.14'lük derecesiyle serisinde ikinci sırada yer alan Berke, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanmıştı.

Erkekler 400 metre engellide milli sporcular Yasmani Copello Escobar ve İsmail Nezir de yarı finalde mücadele etmişti.

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