Milli atlet Berke yarı finale uçtu

Kaynak: Haber Merkezi
Milli atlet Berke yarı finale uçtu

Milli atletlerden Berke Akçam, 400 metre engellide yarı finale kalırken, Yasmani Copello şanssızlık yaşadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda milli atletlerden Berke Akçam, 400 metre engelli yarışında yarı finale yükseldi. Ancak, Yasmani Copello ısınma sırasında yaşadığı sorun nedeniyle repesaj yarışına katılamadı.

Fransa’nın başkenti Paris’teki Stade de France’ta düzenlenen 400 metre engelli repesaj yarışlarında, Berke Akçam 48.72’lik derecesiyle serisinde birinci olarak yarı finale çıkmayı başardı. Ay-yıldızlı sporculardan Yasmani Copello ise ısınma sırasında yaşadığı sıkıntı nedeniyle yarışa katılamadı.

Berke Akçam’ın serisinde Alman atlet Joshua Abuaku ikinci olarak yarı finale yükseldi. 400 metre engelli yarı final mücadelesi yarın saat 20.35’te yapılacak.

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