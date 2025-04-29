Milli boksörler 14 madalya ile döndü

Düzenleme: Kaynak: AA
Milli boksörler 14 madalya ile döndü

Erkek milli boksörler, Litvanya'daki Uluslararası Algirdas Socikas Turnuvası’nda 9, Belçika'daki Brüksel Capital Turnuvası'nda ise 5 madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcular, Litvanya'nın Kaunas kentindeki organizasyonda 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki organizasyonda da 1 altın, 4 bronz madalya elde etti.

MADALYA KAZANAN BOKSÖRLER

Uluslararası Algirdas Socikas Turnuvası

Altın: Samet Gümüş (55 kilo), Haluk Levent Çan (75 kilo)

Gümüş: Talat Yağlı (50 kilo), Mehmetcan Çınar (60 kilo), Faruk Gürkan Dalgıç (70 kilo)

Bronz: Emre Parlak (80 kilo), Yunus Emre Taşkın (85 kilo), Abuzer Topaloğlu (90 kilo), Uğur Aydemir (+90 kilo)

Brüksel Capital Turnuvası

Altın: Furkan Karadağ (85 kilo)

Bronz: Osman Uysal (55 kilo),

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