Milli boksörler 14 madalya ile döndü

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcular, Litvanya'nın Kaunas kentindeki organizasyonda 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki organizasyonda da 1 altın, 4 bronz madalya elde etti.
MADALYA KAZANAN BOKSÖRLER
Uluslararası Algirdas Socikas Turnuvası
Altın: Samet Gümüş (55 kilo), Haluk Levent Çan (75 kilo)
Gümüş: Talat Yağlı (50 kilo), Mehmetcan Çınar (60 kilo), Faruk Gürkan Dalgıç (70 kilo)
Bronz: Emre Parlak (80 kilo), Yunus Emre Taşkın (85 kilo), Abuzer Topaloğlu (90 kilo), Uğur Aydemir (+90 kilo)
Brüksel Capital Turnuvası
Altın: Furkan Karadağ (85 kilo)
Bronz: Osman Uysal (55 kilo),