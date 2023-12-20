Milli Eğitim Bakanı AKP’nin İBB adayını ağzından mı kaçırdı? Herkes bunu konuşuyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya hitaben yaptığı "Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha" sözleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bakan Tekin'in bu sözleri, AKP'nin İBB adaylığı için Tevfik Göksu'yu düşündüğünün bir işareti olarak yorumlandı.

Göksu'nun İBB adaylığı için adı daha önce de gündeme gelmişti. Ancak, AKP henüz İBB adayını açıklamadı.

Bakan Tekin'in sözleri, AKP’nin İBB adaylığı için Tevfik Göksu'yu düşündüğünün bir işareti olarak yorumlansa da, kesin bir şey söylemek için henüz erken.

AKP, İBB adayını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.