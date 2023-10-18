Milli Eğitim Bakanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Cumhuriyet’ten edinilen bilgilere göre, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), gazetemizin duyurduğu anaokulu ve ilkokulda mescit zorunluluğu getiren, mevsimlik tarım işçilerinin okula devamlılığını veli yükümlülüğüne bırakan ve okulöncesi eğitimde katkı payını resmileştiren yönetmelik nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu.HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak’ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme”, “görevi kötüye kullanma”, “anayasayı ihlal”, “nefret ve ayrımcılık” suçlarını işlediğini belirtildi.

Çolak, “AKP’giller, Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından biri olan laiklik ilkesine yeni yeni darbeler vurmaya devam ediyor” dedi.