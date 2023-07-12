Milli Eğitim Bakanı Tekin: Keşke şeriatı övecek kadar bilgim olsaydı ama yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber’de katıldığı programda "Bu kitapta şeriatı mı övüyorsunuz" sorusuna “Keşke şeriatı övecek kadar bilgim olsaydı ama yok” yanıtı verdi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Keşke şeriatı övecek kadar bilgim olsaydı ama yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz" açıklaması infiale yol açarken, dün A Haber'de yaptığı 'şeriat'la ilgili açıklaması da sosyal medyada gündem oldu.

Bakan Tekin, dün A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç adlı programa konuk oldu. Melih Altınok, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, bakanlığa getirildikten sonra eleştirilere neden olan "Şeriat, Meşruiyet'e Meşrutiyet- Yeni Osmanlılar’da Demokrasi Tartışmaları" kitabına ilişkin "Bu kitapta şeriatı mı övüyorsunuz" sorusunu yöneltti.

Bakan Tekin'in, “Keşke şeriatı övecek kadar bilgim olsaydı ama yok. O kitap Türkiye'de demokrasi tartışmalarıyla ilgiliydi.” diye yanıt vermesi sosyal medyada gündem oldu.

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