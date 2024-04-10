Milli Eğitim Bakanı'ndan İsrailli seçim açıklaması

Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanı'ndan İsrailli seçim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP’nin 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde aldığı yenilgiyi değerlendirdi ve seçim sonuçlarının İsrail’i memnun ettiğini öne sürdü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bayramlaşma programında, 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, yaptığı konuşmada seçim sonuçlarının İsrail’i memnun ettiğini ileri sürerek, "İsrail Türkiye’deki 31 Mart seçimlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren mesajlar paylaştı. Biz İsrail’i memnun etmek istiyor muyuz arkadaşlar? İsrail’i memnun etmek istemiyorsak eğer yarından itibaren tekrar çalışmaya başlayıp, yeniden nerede hata yaptık, neleri eksik yaptık? Kimlere, nasıl ulaşmamız gerekir diye şapkamızı önümüze koyup, elimizi vicdanımıza koyup yeniden düşünmenin vaktidir." İfadelerini kullandı.

aw180122-07.jpgMotivasyonlarını sürdürmekle yükümlü olduklarını ifade eden Tekin, “Dünya mazlumlarının hakkını savunmak için, Türkiye'de adaletin, Türkiye'de demokrasinin, Türkiye'de hak ve özgürlüklerin mücadelesini yeniden yapabilmek için, yeniden güçlü bir biçimde yapabilmek için 2028 seçimlerini hep beraber güçlü bir motivasyonla hazırlanacağız.” açıklamasını yaptı.

"İlk defa bir seçimde biz içimiz buruk bir şekilde, biraz üzgün bir biçimde seçimlerden ayrılıyoruz.” İfadelerini kaydeden Tekin, kazandıklarında da kaybettiklerinde de milletin iradesine saygı duyduklarını ifade etti.

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