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MEB'ten açıklama geldi. Herkes kulaktan kulağa bu iddiayı konuşmuştu

Bakan Özer’e ait olduğu iddia edilen “Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok" açıklamasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 16:10
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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Herkes kulaktan kulağa bu iddiayı konuşmuştu

MEB'ten açıklama geldi. Herkes kulaktan kulağa bu iddiayı konuşmuştu
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmen atamalarıyla ilgili olarak “Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok" açıklaması yaptığı iddia edilmişti. Söz konusu iddiaya Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklama geldi.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
Bakanlık yaptığı açıklamada "Bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakanımız Sayın Mahmut Özer’e atfedilen 'Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok.' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

"BÖYLE BİR İFADESİ OLMAMIŞTIR"
MEB açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır."

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