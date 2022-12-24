MEB'ten açıklama geldi. Herkes kulaktan kulağa bu iddiayı konuşmuştu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmen atamalarıyla ilgili olarak “Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok" açıklaması yaptığı iddia edilmişti. Söz konusu iddiaya Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklama geldi.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bakanlık yaptığı açıklamada "Bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakanımız Sayın Mahmut Özer’e atfedilen 'Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok.' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

"BÖYLE BİR İFADESİ OLMAMIŞTIR"

MEB açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır."