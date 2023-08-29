Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrenciler için cep telefonu kararı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı"nda bakanlık yöneticileri ve tüm illerden milli eğitim müdürüyle bir araya geldi.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce okul ve kurumlardaki eksiklikleri giderip eğitim dönemine olabildiğince sorunsuz girebilmek için tüm yöneticilerle istişare etmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

"SINIFLARDA CEP TELEFONLARININ BULUNDURULMASI DOĞRU DEĞİL"

Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alacağız. Ayrıca öğrencilerimizin okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine neden olabilecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanılmasından kaçınmak için gerekli önlemleri alacağız. Dolayısıyla sınıflarda cep telefonlarının bulundurulması doğru değil."

Bakan Tekin, il müdürlerinden şehirlerine gittikten sonra ilk iş olarak okulların bakım, onarım ve benzeri konulardaki durumunu tekrar gözden geçirmelerini isteyerek, 11 Eylül'de okulların sağlıklı bir şekilde eğitim öğretime hazır hale getirileceğini ifade etti.