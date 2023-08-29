Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrenciler için cep telefonu kararı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulda telefon kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulundu ve "Öğrencilerimizin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alacağız." dedi.

KAYNAK: AA
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrenciler için cep telefonu kararı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı"nda bakanlık yöneticileri ve tüm illerden milli eğitim müdürüyle bir araya geldi.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce okul ve kurumlardaki eksiklikleri giderip eğitim dönemine olabildiğince sorunsuz girebilmek için tüm yöneticilerle istişare etmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

"SINIFLARDA CEP TELEFONLARININ BULUNDURULMASI DOĞRU DEĞİL"

Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, şöyle devam etti:

1549791048225-telefon.jpg

"Öğrencilerimizin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alacağız. Ayrıca öğrencilerimizin okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine neden olabilecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanılmasından kaçınmak için gerekli önlemleri alacağız. Dolayısıyla sınıflarda cep telefonlarının bulundurulması doğru değil."

Bakan Tekin, il müdürlerinden şehirlerine gittikten sonra ilk iş olarak okulların bakım, onarım ve benzeri konulardaki durumunu tekrar gözden geçirmelerini isteyerek, 11 Eylül'de okulların sağlıklı bir şekilde eğitim öğretime hazır hale getirileceğini ifade etti.

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Halk soğuk şok yaşadı. Hava 30 derece birden soğudu Dünya
Halk soğuk şok yaşadı. Hava 30 derece birden soğudu
Bina bahçesinde şarjörü dolu bir tabanca bulundu Güncel
Bina bahçesinde şarjörü dolu bir tabanca bulundu
Memur ve emekliye ek ödeme. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu Ekonomi
Memur ve emekliye ek ödeme. Hesaplara yatacağı tarih belli oldu
"Büyük Taarruz", sinsi "istila!" Yazarlar
"Büyük Taarruz", sinsi "istila!"
Fatih Altaylı'dan Meral Akşener'e destek: Akşener ne dese haklı. Kılıçdaroğlu'nun yatacak yeri yoktur Siyaset
Fatih Altaylı'dan Meral Akşener'e destek: Akşener ne dese haklı. Kılıçdaroğlu'nun yatacak yeri yoktur
Amerika'nın Sesi'ne erişim engeli. RTÜK VOA Türkçe'ye 72 saat süre vermişti Güncel
Amerika'nın Sesi'ne erişim engeli. RTÜK VOA Türkçe'ye 72 saat süre vermişti
Meral Akşener’e FETÖ suçlaması yapan PKK’lı serbest bırakıldı. İsmail Saymaz’dan büyük iddia Güncel
Meral Akşener’e FETÖ suçlaması yapan PKK’lı serbest bırakıldı. İsmail Saymaz’dan büyük iddia