Milli Eğitim Müdürü, Atatürk düşmanıyla aynı fotoğrafta! Tepkiler çığ gibi büyüdü…

28 Mayıs’ta AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da katılımıyla Ayasofya’da düzenlenen bir törende Mustafa Demirkan denilenen şahıs Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okuyarak “zalim ve kafir” sözünde bulunmuştu. Sözcü'den Müslim Evci'nin haberine göre; Demirkan, geçtiğimiz günlerde Eskişehir’e gitti ve kentin tanınan isimleriyle bir restoranda yemekte yer aldı.

"ATATÜRK’E HAKARET EDENLERİ ÇOK SEVİYOR VE ONLARA ÇOK ÖNEM VERİYORLAR"

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ise bu fotoğrafa “izaha muhtaç bir durum” sözleriyle çıkışırken, "AKP İl Başkanı da, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü de, AKP’nin bürokratları da Atatürk düşmanlarını, Atatürk’e hakaret edenleri çok seviyor ve onlara çok önem veriyorlar. Bir ülkenin kurucu liderine düşmanlık eden, hakaretlerde bulunan bir şahısla bu denli ilişkiler kurulması ve ülkenin yönetiminde görev alan isimlerce ağırlanması büyük bir çelişkidir. Kurucu liderimize hakaret eden bir şahsın devletin önemli bir bürokratı olan Milli Eğitim Müdürü ve il başkanı tarafından sıcak bir şekilde karşılanması izaha muhtaç bir durumdur” ifadelerini kullandı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın

"VATANA İHANET POTANSİYELİ TAŞIYAN BİR ŞAHSINIZDIR"

“Bu işin grisi yoktur” diyen Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir ise “Bu işin grisi yoktur. Bu iş ya beyazdır ya siyahtır. Ya Atatürk’ü seven bir vatanseversinizdir ya da Atatürk’e her türlü hakareti kendinde hak gören ve bizim tabirimizle vatana ihanet potansiyeli taşıyan bir şahsınızdır” tepkisini gösterdi.

"İSTİFA EDEREK KAMU VİCDANINI RAHATLATMAYA DAVET EDİYORUZ"

Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Avcı da duruma "karşın sert tepki göstererek, “Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü, bu fotoğrafla ortaya çıkan tavrının bedelini taşımak zorundadır. Cumhuriyetin eğitim sistemine gölge düşüren bu davranış karşısında, istifa ederek kamu vicdanını rahatlatmaya davet ediyoruz. Bizler, Atatürk’ün izinden giden yurttaşlar olarak, laik ve bilimsel eğitimden en küçük bir sapmaya dahi izin vermeyeceğiz. Milletimizin vicdanında ve hukuk önünde bu tür girişimlerin karşılıksız kalmayacağını özellikle vurguluyoruz” dedi.