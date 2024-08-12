Milli Eğitim'den ders kitaplarına 269 milyon TL

Düzenleme: Kaynak: Birgün
Milli Eğitim'den ders kitaplarına 269 milyon TL

Milli Eğitim Bakanlığı ders kitapları için üç farklı şirket ile 269 milyon TL’lik anlaşma yaptı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırladığı ve birçok eğitimcinin itirazlarına rağmen hayata geçirdiği yeni müfredat değişikliğiyle ilgili tepkilere rağmen kararlı bir adım attı.

Müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla kademeli olarak uygulanmaya başlanacak.

Müfredatın onaylanması sonrası, yeni ders kitaplarının hazırlanması ve basımı süreci de büyük ilgi çekti. 25 Temmuz’da gerçekleştirilen ders kitabı basım ihalesi sonuçları, 8 ve 9 Ağustos tarihlerinde açıklandı ve bu süreçte, belirli matbaa şirketleriyle yapılan anlaşmalar eleştirilerin odak noktası oldu.

3 ŞİRKETE 269 MİLYON 85 BİN 372 TL

MEB, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında öğrencilere dağıtılacak ders kitaplarının basımı için üç farklı matbaa şirketiyle toplam 32 sözleşme imzaladı. Bu şirketler arasında Başak Matbaacılık, ADA Matbaacılık ve Cem Ofset yer aldı.

Başak Matbaacılık: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kitap basım ihalelerinde de sıkça adı geçen Başak Matbaacılık, bu ihalede de en büyük sözleşmeyi aldı. 134 milyon 66 bin TL’lik bu sözleşme, şirketin MEB ile olan ilişkilerinde dikkat çeken bir örnek oldu.

ADA Matbaacılık ve Cem Ofset: Diğer iki şirket ise sırasıyla 67 milyon 259 bin TL ve 67 milyon 160 bin TL değerinde sözleşmeler imzaladı. Üç şirketle yapılan anlaşmaların toplam maliyeti, 269 milyon 85 bin 372 TL olarak kayıtlara geçti.

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