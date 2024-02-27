Milli futbolcu solunum cihazına bağlandı

Kulüp, “Kristoffer Olsson’un neden oynamadığına dair çıkan dedikodular ve varsayımlar nedeniyle, bu açıklamayı yapma gereği duyduk. 28 yaşındaki İsveç Milli Takım oyuncusu, 20 Şubat Salı günü evinde bayıldı ve solunum cihazına bağlanarak hastaneye götürüldü.” diye yazdı.

Olsson’un beyinle ilgili ciddi bir rahatsızlığı olduğu açıklandı. Açıklamada, “Midtjylland’da herkes Kristoffer’in beklenmedik hastalığına çok üzüldü ve Kristoffer ve ailesine düşüncelerimizi ve desteğimizi gönderiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.