Milli futbolcu solunum cihazına bağlandı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Milli futbolcu solunum cihazına bağlandı
Danimarka 1. Futbol Ligi ekibi Midtjylland'ın 28 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Kristoffer Olsson, evinde fenalaştı ve solunum cihazına bağlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kulüp, “Kristoffer Olsson’un neden oynamadığına dair çıkan dedikodular ve varsayımlar nedeniyle, bu açıklamayı yapma gereği duyduk. 28 yaşındaki İsveç Milli Takım oyuncusu, 20 Şubat Salı günü evinde bayıldı ve solunum cihazına bağlanarak hastaneye götürüldü.” diye yazdı.

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Olsson’un beyinle ilgili ciddi bir rahatsızlığı olduğu açıklandı. Açıklamada, “Midtjylland’da herkes Kristoffer’in beklenmedik hastalığına çok üzüldü ve Kristoffer ve ailesine düşüncelerimizi ve desteğimizi gönderiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

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