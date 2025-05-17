Milli futbolcular TFF'nin kararına karşı birleştiler!

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Milli futbolcular TFF'nin kararına karşı birleştiler!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 3. Lig ekipleri için aldığı kadro kararına tepkiler devam ediyor. Son olarak milli futbolcular, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çlhanoğlu, Necip Uysal ve İrfan Can Kahveci de bu karar tepki gösterdi.

TFF’nin 3. Lig’deki kulüplerin, gelecek sezondan itibaren kadrolarında 31 Aralık 2000 ve öncesinde doğmuş en fazla 5 futbolcu oynatabilmesine yönelik getirdiği sınıra futbol dünyasından tepki var.

Alt liglerde başlayan tepkilere, Süper Lig ve Avrupa’da forma giyen futbolcular da katıldı. Benfica’da oynayan Kerem Aktürkoğlu yaptığı açıklamada, “Söz konusu kararın yeniden değerlendirilmesi ve revize edilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi. Necip Uysal, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci ve Hakan Çalhanoğlu gibi birçok ünlü futbolcu da bu açıklamayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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PROTESTO EDECEKLER

2. ve 3. Liglerde bu hafta oynanan play-off maçlarının ilk dakikasında futbolcular omuz omuza poz vererek kararı protesto etti. kararın değişmemesi durumunda 20 Mayıs’ta futbolcular ve ailelerinin TFF’ye yürüyüş düzenleyeceği öğrenildi.

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