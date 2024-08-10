Milli güreşçimiz Taha Akgül'den bronz madalya

Düzenleme: Kaynak: AA
Milli güreşçimiz Taha Akgül'den bronz madalya

Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Taha Akgül, serbest stil 125kg bronz madalya karşılaşmasında Kırgızistan'dan Aiaal Lazarev'i 7-0 yenerek Olimpiyat üçüncüsü oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya elde etti.

Champ de Mars Arena'daki müsabakalarda Taha Akgül, erkekler 125 kilo serbest stilde Kırgızistanlı Aiaal Lazarev ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Taha Akgül, üst üste puanlar alarak ilk raundu 7-0 önde tamamladı.

İkinci raundda rakibine üstünlük şansı vermeyen Akgül, minderden 7-0'lık galibiyetle ayrılarak bronz madalya kazandı.

TAHA AKGÜL JÜBİLE YAPTI

Aiaal Lazarev karşısında galip gelerek bronz madalya kazanan Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu.

33 yaşındaki sporcu, salonu dolduran izleyicilerin alkışlarıyla güreşe veda etti.

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Taha Akgül, Paris'te üçüncü olimpiyat madalyasına ulaştı.

Akgül kariyerinde 3 kez dünya, 11 kez de Avrupa şampiyonu oldu.

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