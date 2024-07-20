Milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu durdurulamıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu durdurulamıyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya’da yine birinci oldu, üst üste 7. zaferini kazandı.

Dünya Superbike Şampiyonası’nın Çekya etabında gerçekleşen ilk yarışta milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu birinci sırada yer aldı.

Most kentindeki 4.212 metrelik pistte yapılan yarışta pole pozisyonunda başlayan Razgatlıoğlu, 22 turdan oluşan yarışı birinci olarak tamamladı. Bu zafer, üst üste 7. kez kazandığı birincilik oldu. Yarışı İtalyan sporcusu Danilo Petrucci ikinci, Andrea Iannone ise üçüncü sırada tamamladı.

Genel klasmanda Toprak Razgatlıoğlu, 266 puanla liderliğini sürdürüyor. İtalyan sporcu Nicolo Bulega 210 puanla ikinci, İspanyol sporcu Alvaro Bautista ise 199 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Dünya Superbike Şampiyonası’nın hafta sonunun ikinci yarışı ise yarın yapılacak.

efj7xesxoailvhy.jpeg

İlgili Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı bombayı patlattı: Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
Murat Ülker boş geçmedi
Beşiktaş'ın maçını oynayacağı stat değişti
Son Haberler
Fenerbahçe transferde gözünü kararttı. Bir yıldız daha geliyor Spor
Fenerbahçe transferde gözünü kararttı. Bir yıldız daha geliyor
Özgür Özel’den Metin Feyzioğlu’na 'karşılamama' tepkisi Gündem
Özgür Özel’den Metin Feyzioğlu’na 'karşılamama' tepkisi
Camide dolandırıcılık uyarısı. 18 ayda 31 milyon lira dolandırıldılar Gündem
Camide dolandırıcılık uyarısı. 18 ayda 31 milyon lira dolandırıldılar
Rasim Ozan Kütahyalı bombayı patlattı: Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak Spor
Rasim Ozan Kütahyalı bombayı patlattı: Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
Emekliye 9 bin lira kira yardımı. Kayıtlar resmen başladı Ekonomi
Emekliye 9 bin lira kira yardımı. Kayıtlar resmen başladı
Trabzon'da sela okunurken Gündem
Trabzon'da sela okunurken