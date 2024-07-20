Milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu durdurulamıyor

Dünya Superbike Şampiyonası’nın Çekya etabında gerçekleşen ilk yarışta milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu birinci sırada yer aldı.

Most kentindeki 4.212 metrelik pistte yapılan yarışta pole pozisyonunda başlayan Razgatlıoğlu, 22 turdan oluşan yarışı birinci olarak tamamladı. Bu zafer, üst üste 7. kez kazandığı birincilik oldu. Yarışı İtalyan sporcusu Danilo Petrucci ikinci, Andrea Iannone ise üçüncü sırada tamamladı.

Genel klasmanda Toprak Razgatlıoğlu, 266 puanla liderliğini sürdürüyor. İtalyan sporcu Nicolo Bulega 210 puanla ikinci, İspanyol sporcu Alvaro Bautista ise 199 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Dünya Superbike Şampiyonası’nın hafta sonunun ikinci yarışı ise yarın yapılacak.