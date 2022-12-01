1 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yılın son MGK toplantısı bugün yapılacak

Milli Güvenlik Kurulu yılın son toplantısını bugün yapacak. Toplantının öncelikli gündemi, terörle mücadele ve Suriye’nin kuzeyine olası kara harekatı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak toplantıda, bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da masada olacak.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 09:31
Takip Et

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün son toplantısını yapacak

Yılın son MGK toplantısı bugün yapılacak
+
Aa
-

Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Masada olası sınır ötesi kara harekatı, devam eden terörle mücadele operasyonları ve Rusya-Ukrayna savaşı olacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 2 aylık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak.

PENÇE KILIÇ HAREKATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de yapılacak kritik toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele.

Toplantıda hem havadan hem de karadan cezalandırma atışlarıyla devam eden Pençe Kılıç Harekatı ele alınacak.

Suriye’nin kuzeyindeki terör varlığına yönelik yeni bir kara harekat için çok yönlü değerlendirmeler yapılacak.

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar değerlendirilecek

Yılın 6. ve son MGK toplantısında yurt içindeki Eren Abluka operasyonları ile Irak’ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda gelinen son durum da değerlendirilecek.

FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede alınacak ilave tedbirler görüşülecek.

TAHIL SEVKİYATI NIN GELECEĞİ MASADA OLACAK

Toplantının bir diğer gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olacak. İki ülke arasında barışın sağlanması için hem Erdoğan hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar konuşulacak.

MGK'NİN BİR ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ İSE YUNANİSTAN

Yunanistan’ın Ege’deki provokasyonları da kapsamlı olarak ele alınacak konular arasında.

Kurul üyeleri, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam eden Atina yönetiminin kışkırtıcı eylemlerine karşı atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA

MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin görüşmelerde gelinen aşama da masada olacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Siz nasıl sütten çıkma ak kaşık oldunuz? Sedat Pekeri siz beslediniz mafya babası oldu, Zekeriya Öz FETÖ'cü. AKP'li Metin Külünk'ü gençler perişan etti
1
﻿Siz nasıl sütten çıkma ak kaşık oldunuz? Sedat Pekeri siz beslediniz mafya babası oldu, Zekeriya Öz FETÖ'cü. AKP'li Metin Külünk'ü gençler perişan etti
﻿Siz nasıl sütten çıkma ak kaşık oldunuz? Sedat Pekeri siz beslediniz mafya babası oldu, Zekeriya Öz FETÖ'cü. AKP'li Metin Külünk'ü gençler perişan etti
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
2
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
3
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
4
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
5
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
6
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
7
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,55 dolardan işlem görüyor
﻿Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,55 dolardan işlem görüyor
﻿Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,55 dolardan işlem görüyor
﻿Dünya’da ve Türkiye’de HIV ne durumda?
﻿Dünya’da ve Türkiye’de HIV ne durumda?
﻿Dünya’da ve Türkiye’de HIV ne durumda?
﻿Boş araziden vahşet çıktı
﻿Boş araziden vahşet çıktı
﻿Boş araziden vahşet çıktı
﻿Eşini 6 yerinden bıçakladı
﻿Eşini 6 yerinden bıçakladı
﻿Eşini 6 yerinden bıçakladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.