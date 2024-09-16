Milli Hava Savunma Sistemi 'SİPER'in TSK envanterine gireceği tarih belli oldu

Savaş uçakları, seyir füzeleri ve havadan karaya mühimmat gibi çeşitli hedeflere karşı üretilen SİPER füzesi son denemeleri yapılıyor. Balistik füzelere karşı angajman yeteneği kazandırmaya çalışılan SİPEr füzesi Sinop'ta denendi.

Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE ortaklığında yürütülen proje kapsamında, uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER’in test atışı Sinop Test Merkezi’nde başarıyla gerçekleştirildi.

SİPER'İN ENVANTERE GİRECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Tes atışının ardından Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SİPER Projesi'ni değerlendirdi. Görgün, SİPER hava savunma sisteminin stratejik tesislerin hem füze hem de hava saldırılarına karşı etkin olacağını söyledi. SİPER’in test atışında operasyonel kabiliyetlerinin geliştirilmesi için önemli veriler sağladı.

Çoklu angajman ve ardışık ateşleme kabiliyetine sahip olan SİPER, uzun menzilde geniş bir hava tehdit setine karşı engelleme yapabiliyor.

SİPER hava savunma sisteminin 2024 yılı sonuna Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılması hedefleniyor. SİPER, stratejik tesislerin hava savunmasında kritik rol üstlenecek.