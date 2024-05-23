Milli judocu Kayra Özdemir'den tarihi başarı. Türkiye'nin gururu oldu

Kaynak: AA
Milli judocu Kayra Özdemir'den tarihi başarı. Türkiye'nin gururu oldu

Dünya Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Kayra Özdemir, Türkiye'nin organizasyon tarihinde kadınlardaki ilk gümüş madalyasını kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nın son gününde tüm Türkiye'yi mutlu eden bir başarı elde ettik.

+78 kiloda mücadele eden Kayra Özdemir, göğsümüzü kabartan bir sonuca imza attı.

Finale çıkarak da tarihe geçen Milli judocu Kayra, finalde Japonya'dan Wakaba Tomita'yla karşılaştı. Rakibine kaybeden Kayra, gümüş madalya elde etti.

Kayra Özdemir'in bu başarısı Türkiye'nin organizasyon tarihinde kadınlardaki ilk gümüş madalyası oldu.

Aynı kategoride Hilal Öztürk ise Çinli Shiyan Xu'yu yenerek bronz madalya elde etti.

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