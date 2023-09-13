Milli maç öncesi 38 bin 324 kişi Fatiha okudu

Fas A Milli takımı Fransa'da oynanan hazırlık maçında Burkino Faso ile karşı karşıya geldi.

Fas, Azzedine Ounahi'nin 36. dakikada attığı golle Burkino Faso'yu 1-0 mağlup etti.

UEFA'nın kararı doğrultusunda dün Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynanan tüm maçlarda Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Stade de Lens'te oynanan karşılaşma öncesinde stadyumda bulunan futbolseverler, Fas’ta yaşanan 7 büyüklüğündeki depremden dolayı hayatını kaybedenler için 'Fatiha Suresi'ni okudu.

Fas medyası tribünlerin tıklım tıklım olduğu karşılaşma için stadyumda 38 bin kişinin olduğunu aktardı.

8 Eylül gecesi Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde şuana kadar 2 bin 862 kişi hayatını kaybederken 2 bin 562 kişi de yaralandı.