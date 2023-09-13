Milli maç öncesi 38 bin 324 kişi Fatiha okudu

Fas'ın Burkino Faso ile karşılaştığı hazorlık maçı öncesi stadyumda bulunan 38 bin futbolsever depremde hayatını kaybedenler için Fatiha okudu.

Milli maç öncesi 38 bin 324 kişi Fatiha okudu

Fas A Milli takımı Fransa'da oynanan hazırlık maçında Burkino Faso ile karşı karşıya geldi.

Fas, Azzedine Ounahi'nin 36. dakikada attığı golle Burkino Faso'yu 1-0 mağlup etti.

UEFA'nın kararı doğrultusunda dün Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynanan tüm maçlarda Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Stade de Lens'te oynanan karşılaşma öncesinde stadyumda bulunan futbolseverler, Fas’ta yaşanan 7 büyüklüğündeki depremden dolayı hayatını kaybedenler için 'Fatiha Suresi'ni okudu.

Fas medyası tribünlerin tıklım tıklım olduğu karşılaşma için stadyumda 38 bin kişinin olduğunu aktardı.

8 Eylül gecesi Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde şuana kadar 2 bin 862 kişi hayatını kaybederken 2 bin 562 kişi de yaralandı.

Öne Çıkanlar
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Son Haberler
Aylar geçti sorun hala çözülemedi. Deprem bölgesinde ameliyatlar yapılamıyor Güncel
Aylar geçti sorun hala çözülemedi. Deprem bölgesinde ameliyatlar yapılamıyor
Altın Portakal’da yarışacak filmler belli oldu Kültür Sanat
Altın Portakal’da yarışacak filmler belli oldu
Ev kirasına bile yetmeyen asgari ücret için Erdoğan'ın masasında 2 rakam var Ekonomi
Ev kirasına bile yetmeyen asgari ücret için Erdoğan'ın masasında 2 rakam var
Güvenlik korucusu polis kiracısını dövüp silahını gasp etti Güncel
Güvenlik korucusu polis kiracısını dövüp silahını gasp etti
Troya Kültür Yolu Festivali devam ediyor Kültür Sanat
Troya Kültür Yolu Festivali devam ediyor
Chris de Burgh İstanbul’a geliyor Kültür Sanat
Chris de Burgh İstanbul’a geliyor