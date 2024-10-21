Milli Parklar ekipleri kaçak ava gidenleri avladı

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Milli Parklar ekipleri kaçak ava gidenleri avladı

Gümüşhane'de av yasağı bulunan bölgede yasaklanan yöntemlerle balık avlayanlar, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü DMKP ekiplerince avlandı, ceza kesildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kaçak ava giden avlanır" başlığıyla yayınladı. Gümüşhane'de avlanmanın yasak olduğu bölgelerde, serpme denilen yöntemle balık avlayan kaçak avcılar, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün drona yakalandı. Kaçak avcılar dronla tespit edildi. Ekipler kaçak avcıları yakalayıp, ceza kesti

"Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuyla ilgili olarak paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım:

Kaçak ava giden avlanır. Gümüşhane’de Yasak olan bölgede Yasaklanan av yöntemiyle Yasak olan türü avlamaya çalışanlar, ekiplerimiz tarafından tespit edildi, cezai işlem uygulandı.

Doğal yaşam alanlarının korunması ve sürdürülebilirliği için kaçak avcılığa göz açtırmıyoruz"

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