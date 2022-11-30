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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 23:41
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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
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(AA) - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin'in görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.

Görüşmede Bakan Akar, Türkiye ve ABD'nin iki önemli müttefik olduğunu belirterek, "Milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci Maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında terörle mücadele operasyonlarının yapıldığını bildirdi.

Terörle mücadelede işbirliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını, bu kapsamda DEAŞ ve diğer tüm terör örgütlerine karşı işbirliğine hazır olunduğunu vurgulayan Akar, operasyonlarda tek hedefin teröristler olduğunu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin asla söz konusu olmadığını kaydetti.

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﻿Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
﻿Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
﻿Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
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