Bakar Akar, Hırvat mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic ile bir araya geldi.

Akar, resmi davetlisi olarak, beraberinde Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Oramiral Robert Hranj ile Türkiye'ye gelen Banozic'i, Milli Savunma Bakanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile askeri törenle karşıladı.

Konuk Bakan Banozic'in tören kıtasını selamlaması ve şeref defterini imzalamasının ardından iki bakan, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Oramiral Hranj da hazır bulundu.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin de katıldığı heyetler arası görüşmenin ardından Akar ve Banozic, basın açıklaması yaptı.

"Değerli dostum" diye hitap ettiği Banozic ile Türkiye ve Hırvatistan arasındaki savunma ve güvenlik konularına ilişkin bilgi alışverişinde bulunduklarını anlatan Akar, "Görüşmelerimiz son derece verimli ve yapıcı oldu. Birçok konuda mutabık olduğumuzu memnuniyetle müşahede ettik" diye konuştu.

Akar, Banozic'in 9 yıl sonra Hırvatistan'dan Türkiye'ye gelen ilk savunma bakanı olduğuna da dikkati çekti.

Akar, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından devletin tüm kurum, kuruluş ve birimlerinin yanı sıra milletiyle omuz omuza başlattığı mücadeleyi sürdürdüğünü vurgulayarak, "Bu mücadelemize, çalışmalarımıza 91 ülke çeşitli şekillerde katkı sağladı, destek verdi. Bunlardan biri de Hırvatistan'dı. Hırvatistan hükümetine, halkına, Sayın Bakan'a ve diğer ülkelere de desteklerinden, katkılarından dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Türkiye ve Hırvatistan arasındaki uzun, tarihi geçmişe dikkati çeken Akar, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın geçen sene Hırvatistan'a yaptığı ziyaret sırasındaki görüşmelerde siyasi çerçeve çizilmişti. Bu çizilen çerçeve kapsamında iki ülke arasında güvene dayalı ilişkiler devam etmekte ve gelişmekte. Belirlenen bu esaslar ve ilkeler dahilinde biz de Sayın Savunma Bakanı ile askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayisi konularında yapılabilecekleri ayrıntılı şekilde karşılıklı görüşme fırsatı bulduk. Avrupa Atlantik güvenliği konusunda, NATO çerçevesinde Türkiye-Hırvatistan arasındaki işbirliğinin hem NATO'ya hem de bölgeye önemli katkılar sağlayacağı konusunda mutabık kaldık. Bu konuda ikili ve bölgesel işbirliğimizin önemi üzerinde de durduk."

Akar, terör örgütleriyle mücadele konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek Ukrayna konusundaki gelişmeleri de değerlendirdiklerini söyledi.

"Biz Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına başlangıçtan beri destek verdiğimizi yineledik." diyen Akar, görüşmede ayrıca Türkiye ve Hırvatistan arasında savunma sanayisi işbirliğinin önemini vurguladıklarını, ayrıca yapılabilecekleri değerlendirdiklerini belirtti.

Savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin sadece Türkiye ve Hırvatistan için değil, Balkanlar, bölge ve bölgedeki barış ve istikrar için de önemli olduğuna vurgu yapan Akar, "Somut adımların atılabilmesi bakımından da askeri diyalog toplantılarının çok önemli olduğunun bir kez daha altını çizdik. İlk fırsatta karşılıklı olarak askeri heyetlerin toplantısı konusunda mutabık kaldık." dedi.

Akar, "önemli ve anlamlı" olarak nitelendirdiği ziyaretin iki ülke, bölge, Balkanlar ve NATO için önemli katkılar sağlayacağına yönelik inancını dile getirerek sözlerini tamamladı.

BANOZİC'İN SÖZLERİ

Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic de "sıcak karşılaşma" dolayısıyla Bakan Akar'a teşekkür etti.

Türkiye ve Hırvatistan'ı çok uzun yıllar dost olan iki ülke olarak nitelendiren Banozic, "Sayın Milli Savunma Bakanı Akar ile çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar iyi seviyede ilerlediğini hep birlikte teyit ettik." dedi.

Depremler sebebiyle başsağlığı dileyen Banozic, depremin hemen ardından Hırvatistan'dan yardım ekiplerinin Türkiye'ye gönderildiğini belirtti. Her zaman yardıma hazır olduklarını ifade eden Banozic, 2020'de Hırvatistan'ın Petrinja kentinde meydana gelen depremin ardından Türkiye'nin bulunduğu yardımlar için teşekkür etti.

İki ülke arasında askeri konuların yanı sıra savunma sanayisinde de işbirliğinin güzel şekilde devam ettiğini vurgulayan Banozic, Bakan Akar'ı "güney Avrupa'nın en büyük bölgesel askeri fuarı" olarak nitelendirilen Adriyatik Askeri ve Havacılık Fuarı'na davet etti.

Rusya-Ukrayna savaşında bir yılın geride kaldığını aktaran Banozic, "Hırvatistan, savaşın başından bu yana Ukrayna'nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunmaktadır. Her zaman Ukrayna'nın yardımına koşacağını da belirtmek isterim." dedi.

Savaşın sona ermesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik Türkiye'nin gösterdiği siyasi liderlik ve çabalar dolayısıyla teşekkür eden Banozic, sözlerini "Hırvatistan, Türkiye ile çok iyi ilişkilerinin devam etmesi konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyor." diyerek tamamladı.

(Kaynak: AA)