Milli Savunma Bakanı Güler, Umman Genelkurmay Başkanı Al-Raisi'yi kabul etti

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın resmi davetlisi olarak Ankara’ya gelen Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi’yi kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı."
Törenin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK ile Umman Sultanlığı Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah AL-RAISI ve heyetler Genelkurmay Karargâhında bir görüşme gerçekleştirmiştir. pic.twitter.com/alSHCLqEbf— TSK (@TSKGnkur) May 5, 2025