Milli Savunma Bakanı Güler, Umman Genelkurmay Başkanı Al-Raisi'yi kabul etti

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Milli Savunma Bakanı Güler, Umman Genelkurmay Başkanı Al-Raisi'yi kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi’yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın resmi davetlisi olarak Ankara’ya gelen Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi’yi kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı."

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