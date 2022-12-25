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Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 14:22
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu

Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında
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Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hatay'a gitti.

Hatay Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve öteki yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığına geçti.

Tören mangasını selamladıktan sonra Harekat Merkezi'ne geçen Akar, faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesinin, Suriye sınır hattındaki inceleme ve değerlendirmeleri devam ediyor.

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