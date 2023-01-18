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Bedelli askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik yerlerinin açıklandığı duyuruldu. Bedelli askerlikteki sevk tarihleri de belli oldu.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 11:56
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Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik yerlerini açıkladı

Bedelli askerlik yerleri açıklandı
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeni yılda bedelli askerlik adaylarının, askerlik yerleri açıklandı.

MSB tarafından yapılan açıklamada "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi" açıklamalarında bulunuldu.

Sonuçların, "e-Devlet kapısından ve Askerlik Şube Başkanlıklarından" duyuruldu.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirtildi.

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

2023 MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk tarihleri şöyle;
02 Şubat 2023
02 Mart 2023
06 Nisan 2023
04 Mayıs 2023
31 Mayıs 2023
06 Temmuz 2023
10 Ağustos 2023
07 Eylül 2023
05 Ekim 2023
09 Kasım 2023
07 Aralık 2023

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